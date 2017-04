Harta de las burlas, Eiza González manda mensaje contra quienes la juzgan

La actriz se defendió de la prensa y de las personas que la critican

Más Chismes Noticias

LMSHOW.COM.- Cansada de las burlas y críticas de la que constantemente es víctima, Eiza González aprovechó sus redes sociales para mandarles un mensaje a aquellas personas que han puesto en duda el crecimiento de su carrera.

La mexicana que radica en Estados Unidos donde ha luchado por sus sueños de convertirse en una reconocida actriz de Hollywood, sin embargo, ella misma ha notado que existen personas que están dispuestas a arruinar sus sueños con sus ofensas.

Es por eso, que Eiza decidió ponerle fin a esto, con una carta que escribió y lanzó publicó en su cuenta de Twitter, “Yo sé que siempre habrá esa cuarta pared que no me permite conocer a todo el mundo que me conoce/sabe de mí. Y por ende, basado en lo que tal vez una revista/publicación diga de mí (una persona que detrás de ese teclado puede tenerme odio o cariño), eso hace que defina lo que se expone de mí y la cara que me quieran dar”.

Pero también reconoció que hay gente buena, “ Gracias también a las personas que conocí a través de los años en mi carrera y se han vuelto cómplices y amigos más que “fans” (odio ese término, me parece injusto). En fin. Gracias por los cuales podrían estar intoxicados por el teléfono descompuesto que los conecta de mi a ustedes y escogen no dejarse guiar por falsedades y conectan con su parte humana”.