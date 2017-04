Cristian Castro acepta que no fue muy bueno con exparejas

Cristian Castro ofreció una disculpa a dos de sus exparejas, a quienes, dijo, no supo valorar y con quienes, confesó, desea mantener contacto.

“He sido un mucho grosero, no he valorado momentos como el haberme casado; vengo de una vida fácil; entré a cantar por ser hijo de Verónica Castro”, dijo en un programa de televisión de Estados Unidos.

“Es una gran soledad, te gana mucho el ego. Somos muy egocéntricos, nos cuesta decirle a alguien ‘me gustas, te necesito, te quiero, te lo pido’, eso me lleva a perder a muchísima gente que no le digo las cosas en su momento, porque quiero que me lo digan a mí, porque yo soy el cantante”, explicó.

Sobre su matrimonio con Gaby Bo y Valeria Liberman dijo haber cometido errores.

“Se me salieron palabras y actitudes muy malas; soy temperamental y explosivo. [Por eso] las relaciones se tensan y comienzas a discutir de más, empiezas a agredir. Con Gaby Bo no lo valoré adecuadamente; pido una disculpa. No la he vuelto a ver, la extraño mucho, quisiera verla, en particular extraño la relación de amigos, como para reírnos”.

Raúl Cobos /LMSHOW