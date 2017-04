Afirman que la Original Banda el Limón quiso comprar evidencia de nalgada a vidente

Padme Castellanos revela que la agrupación le ofreció 17 mil dólares por el video del polémico momento

LMSHOW.COM.- La Original Banda el Limón intentó apropiarse del video en el que se ve al músico Carlos Lizárraga dando una nalgada a Padme Castellanos. De acuerdo a esta última, personal de la agrupación le ofreció 350 mil pesos, alrededor de 17 mil dólares, por el material.

Me hablaron de parte de la Original Banda Limón, no me dieron nombres ni nada, únicamente me dijeron que querían ver si habían salido bien en el video, pero sobre todo, el acto de la patada de la suerte. “¿Cómo cuánto tu pedirías por ello?’, me dijeron y yo le respondí que acababa de salir del Ministerio Público y que les había entregado todas las pruebas. Yo les dije que la tarjeta valía 1500 pesos y respondieron que les interesaba el contenido, a los que les mencioné que el contenido ya no lo tenía”, declaró la mujer, a quien se le conoce como Padme Vidente por sus artes esotéricas.

En conferencia para dar a conocer los detalles de la denuncia contra Lizárraga, Castellanos relató la forma que finalmente la agrupación le ofreció los miles de dólares a cambio de las imágenes. “Estuvimos hablando escasamente dos minutos y me dijo ‘Bueno, ¿350 mil estaría bien?’ y le dije que probablemente estaría bien, pero mi dignidad no tiene precio”.

Padme aseguró que en caso de obtener algún beneficio económico como consecuencia de una sanción al integrante de la Banda Limón, de ninguna forma se quedará con el dinero, pues piensa donarlo a una fundación que ayuda a víctimas de trata y a niños indigentes.

Por otro lado, la vidente rechazó la disculpa que Lizárraga le envió a través de un programa de televisión y agregó que hoy martes acudirá al sitio donde se efectuó la agresión para la realización de un peritaje.