Las estrellas opinan sobre el caso del hijo de Pepe Aguilar

“Si José Emiliano es culpable, debe pagar su delito”, afirma Lupillo Rivera

Más Chismes

LMSHOW.COM.- José Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar que se encuentra en medio de la polémica luego de que autoridades norteamericanas encontraron cuatro personas de origen chico escondidas en su automóvil cuando estaba a punto de cruzar la frontera, ha dividido la opinión de los famosos, pues mientras algunos opinan que el chico debe pagar sus culpas, otros se limitan a expresar su apoyo al cantante.

Lupillo Rivera dijo a LMSHOW que el también nieto de Antonio Aguilar debe enfrentar las consecuencias de sus actos. “Todo el mundo tiene errores y si el muchacho cometió un error, tiene que pagarlo. Pepe Aguilar, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, no tienen nada que ver en esto, yo creo que hay que mantenerlos al margen”.

Por otro lado, Ana Gabriel prefirió no meterse en camisa de 11 varas, pero ofreció su apoyo total al intérprete de ‘Por mujeres como tú’. “No tengo nada que opinar porque no me consta, creo que son temas muy delicados. Solo quiero decirle a Pepe que estoy para servirle”.

Susana Dosamantes quien en más de una ocasión ha visto a su hija Paulina Rubio metida en demandas, dijo entender a Aguilar. “Nuestros hijos son el amor más grande de nuestra vida y cualquier cosa que les suceda es terrible. Queremos mucho a Pepe y siempre vamos a estar, porque con los amigos hay que estar en las buenas y en las no tan buenas”, declaró la primera actriz a LMSHOW.