Julián Figueroa bloquea a mujer con la que se besó

El hijo de Joan Sebastian cree que la chica llamó a los paparazzi para que los captaran juntos

Más Chismes

Julián Figueroa bloqueó en redes sociales a Grette Durán, la mujer que asegura tuvo un romance con el cantante.

Es el segundo caso en donde la comunicadora está en el ojo del huracán por la misma causa; es decir, por tener algo que ver con famosos; el primero fue Maluma.

“La bloquee, no voy a hablar de una dama y no me gustó lo que hizo. No dudo que haya puesto los paparazzi para que tomaran las fotos; a esa cena no íbamos solos, El iba mucha gente”, le dijo el hijo de Joan Sebastian a Suelta la sopa.

También aseguró que la mujer le anticipó que manejaría el asunto en los medios, pero que él supuestamente se habría negado.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM