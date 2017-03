¡EXCLUSIVA! Hijo detenido de Pepe Aguilar lleva 20 años en el abandono familiar

Únicamente conviven en vacaciones y fechas especiales, confirma la tía del muchacho

José Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar acusado por tráfico de personas, lleva 20 años lejos de su padre, pues la relación entre ambos se limitan a las pocas veces que pueden encontrarse debido a la apretada agenda de trabajo del cantante.

En exclusiva con LMSHOW, Marcela Rubiales, media hermana del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, habló de la relación de Pepe y su hijo. “Él vive con su mamá en San Diego o Tijuana, Pepe siempre está al pendiente, pero su hijo ya es un adulto. Pepe estuvo casado con la mamá de mí sobrino, no duraron mucho, porque estaban muy jóvenes. Yo realmente lo veo en vacaciones, en Año Nuevo y Navidad, Pepe debe verlo más seguido. Mi hermano es muy difícil, anda viajando todo el tiempo y cansado”.

La entrevistada declaró que considera a su famoso hermano un buen padre. “Es muy estricto, a Leonardo y a Ángela, los trae cortitos, están como chicles pegados todo el tiempo, van a todos lados juntos todo el tiempo, están vigilados por él y claro que Emiliano está con su mamá, nada más estuvo en la época que mi hermano estaba casado con su mamá”.

En sus primeras declaraciones tras darse a conocer la polémica noticia, Rubiales aseguró que su sobrino de 24 años es una buena persona. “Es muy buen muchacho, es muy inocente, muy buen niño, siempre lo ha sido, así que no sé qué pasó ahora, alguna tontería en la que caen los muchachos. En este momento no está estudiando, él estuvo trabajando, pero no sé si ahorita tenga la inquietud de estudiar, no le gusta el ambiente artístico. Él es muy cariñoso, respetuoso y buen muchacho”.

Todavía impactada con la noticia, la también cantante se mostró desconcertada por la actitud de su sobrino. “Es muy joven, por eso hace las estupideces que hace, por joven y baboso, ya que. Me acabo de enterar de esto, me duele el estómago, estoy en shock, muy mal porque es un niño muy querido, aunque lo veo poco, pero lo quiero mucho”.