¡EXCLUSIVA! Flor Silvestre desconoce que su nieto tiene cualidades de pollero

La familia Aguilar no sabe cómo comunicarle la detención de José Emiliano

LMSHOW.COM.- Además del problema legal que enfrenta Pepe Aguilar por la detención de su hijo José Emiliano, el artista tiene un segundo drama, informar a su madre la cantante retirada Flor Silvestre, que uno de sus nietos es acusado de traficar con personas.

De acuerdo a Marcela Rubiales, hija de Silvestre, hasta el mediodía de hoy viernes, doña Flor no había sido notificada de la noticia y ni siquiera estaba segura de la forma en la que se le comunicaría lo ocurrido. “Mi mamá está bien, en cuanto se entere se va a poner mal porque ella quiere mucho a Emiliano. No he hablado con ella, todo los días lo hago, pero espero que Pepe hable primero con ella, porque sí lo quiere mucho”.

Rubiales quien también es hija del fallecido locutor y conductor Paco Malgesto, agregó que ella no es la persona adecuada para dar a conocer la noticia a su mamá. “Yo no tengo el derecho de darle la noticia a mi mamá, más bien que le llame mi hermano. O sea, no sé cómo reaccionar, pero yo le voy hablar a la hora acostumbrada y veremos qué pasa”.

Rubiales agregó que es urgente ponerse de acuerdo con su hermano para evitar que una persona ajena a la familia se les adelante con la noticia. “Ahorita voy hablar con mi cuñada, le voy a poner un WhatsApp a mi hermano para ver si hablan con ella primero. En verdad no esperábamos esto, en verdad no yo sé nada, nada más lo que nos dijeron, porque ni si quiera yo lo vi directo en la tele”.