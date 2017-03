Así es como el hijo de Pepe Aguilar podría librarse de la cárcel

La defensa de José Emiliano puede alegar que el chico no estaba en sus cabales cuando cometió la falta

Decir que no sabía que cuatro chinos se le metieron a cajuela, que lo hicieron tomar alguna droga, o que lo obligaron a punta de pistola, son algunos de los recursos que puede usar la defensa del hijo de Pepe Aguilar para salvar al joven de los 40 años de cárcel que podrían darle por traficar con personas.

José Emiliano Aguilar, de 24 años, fue detenido el 14 de marzo en San Ysidro, California, cuando intentaba introducir a Estados Unidos a cuatro personas procedentes de China en la cajuela de su auto. Un perro amaestrado detectó a los migrantes y el chico fue arrestado por las autoridades de inmigración.

Vance Owen, abogado especializado en justicia penal, dijo que la manera en que José Emiliano se puede defender es alegando que no estaba en sus cabales cuando cometió el delito.

“Que lo hizo a la fuerza, que le dijeron, ‘Si no haces esto te vamos a matar’. Si le pusieron una droga y no sabía lo que estaba haciendo”, dijo el abogado. “Porque regresando a ese ejemplo, uno tiene que tener una mente criminal [para hacer algo así], y si uno no está en su propia mente, no puede cometer un crimen porque no tenía reconocimiento de lo que estaba haciendo”.