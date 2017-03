Aunque se la critiquen, Aislinn Derbez no se operará la nariz

La actriz le respondió a sus fans que le dicen que con cirugía se vería mejor

Más Chismes

Aislinn Derbez tiene un mensaje muy claro para sus fans: no se va operar la nariz, ¡ya no insistan! Cuando era chica no le gustaba, pero ahora le encanta y es la parte de su cara que más adora.

Así que ya dejen de molestarla con que, “Te verías mejor”, u “Opérate para que no se te vea tan grande”.

La hija de Eugenio Derbez lo dijo sin tapujos en sus redes sociales, y lo hizo muy a su manera. En un video que publicó le dice a su maquillista, “Oye, ya que enverdeces los ojos con maquillaje, ¿no me podrás rebajar la nariz un poco también?, para que no se vea tan grande”.

Y justo cuando pensábamos que hablaba en serio salió con, “y no, no me voy a operar la nariz, ¡no insistan! Todos esos paleros que me dicen: ‘Ay opérate la nariz, te verías mejor’. [Les digo] no, fíjense que no me la voy a operar, no insistan”.

Hace varios años ya lo había dejado asentado en varias entrevistas que se pueden ver en Youtube, pero tal parece que los admiradores de Aislinn no pierden la esperanza de que algún día les haga caso.

“A mí sí me gusta, tal vez me vería mejor, ¡pero no me importa!”.

Hace unos años, la misma Aislinn relató en una entrevista que cuando era adolescente su nariz comenzó a cambiar y aseguró que aunque al principio le traumaba, después aprendió a aceptarla y ahora es el rasgo que más le gusta de su rostro.