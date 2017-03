Afirman en redes sociales que hijo de Pepe Aguilar se sintió poderoso en intocable

Público de LMSHOW opina respecto a la conducta de José Emiliano

LMSHOW.COM.- José Emiliano Aguilar Treviño, el hijo de Pepe Aguilar que fue detenido el 14 de marzo, se aventuró a ingresar a Estados Unidos a cuatro personas escondidas en la cajuela de su automóvil porque se sentía intocable y poderoso, por ser hijo de una figura pública, es la opinión de la mayoría de los seguidores de la página de LMSHOW en Facebook.

Por ejemplo, Catalina Reyes reaccionó con una pregunta en el aire: “¿Será porque papi le da todo y es nacido aquí y de padres reconocidos? Pensó que iba a pasar sin problemas”, mientras Jessica Miranda comentó que: “Piensan que por ser famoso y tener dinero no los van a revisar. La ley es la ley”.

Por otro lado, varios fueron los usuarios que libraron de toda culpa y responsabilidad a Pepe Aguilar. Norma Madera opinó que no cree “que esto le inculque el papá, pero así es la vida. Uno cría a los hijos enseñándoles lo que es mejor, ellos crecen y quieren experimentar”. Mary Zatirán expresó un punto de vista muy similar. “Ya que los hijos crecen tienen decisiones propias, malas o buenas, los padres no son responsables”.

Como siempre, opiniones hay muchas y varios usuarios se mostraron más generoso con el muchacho de 24 años. Por ejemplo, Valeria Chevez dijo: “¿Por qué no creer que quiso ayudar a cruzar a estas personas y queriendo ayudar no pensó en las consecuencias o lo pensó y al final quiso ayudarlos?”, mientras Salvador Aguirre destacó que José Emiliano actuó: “Quizás no por dinero, pero por ayudar a esas personas, quizás son sus amigos”.