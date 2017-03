Memes se burlan de estatua de Cristiano Ronaldo

Al jugador de fútbol más guapo del mundo, según opinan sus seguidoras, no le hizo justicia la reciente estatua que se erigió en su nombre y que fue usada para rebautizar el aeropuerto de Madeira, ciudad donde nació el astro portugués.

Los usuarios de las redes sociales ya se comieron vivo al deportista, y en su honor crearon todo tipo de memes, basándose en el nada bonito busto que se colocó hace unos días en esa terminar aérea.

Los bully de las redes sociales compararon al futbolista del Real Madrid con Chucky, con la cabeza del programa “Art Attack”, y con muchos otros.

Lo que todo mundo se pregunta es, si el hombre se preocupa tanto por su apariencia, cómo es posible que no haya supervisado su busto, que entre otros “defectos”, lo retrata con los ojos muy cercanos uno del otro y una sonrisa medio diabólica.

Ahora falta ver si el deportista se conforma con esta esfinge o pide que la rehagan. ¿O será que el escultor fue el mismo que hizo la de Jenni Rivera?

A statue was unveiled to tribute the renaming of Madeira airport to Aeroporto Cristiano Ronaldo: https://t.co/o8nZxhVo3e pic.twitter.com/6fvAlcGFIa

Why does the Cristiano Ronaldo statue remind of the the clay head guy from art attack 😭😭 pic.twitter.com/MLZYq1DI87

— Jack (@J4CKMULLx) March 29, 2017