Luis García rechaza hablar de Kate del Castillo

“Si no lo hice en quince años no lo haré ahora”

Primicias

El comentarista de TV Azteca, Luis García Postigo, rechazó hablar de las golpizas que dice Kate del Castillo le ponía durante su matrimonio.

“Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada, no lo dije hace cerca de varios años, 15 años más o menos, pues no lo voy a decir ahora como tal. Para mí fue un capítulo cerrado” le comentó a Maxine Woodside.

Amo todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estoy muy orgullosa de ti @garciaposti pic.twitter.com/OXVd08EJST — Rocio Lara (@RoskaPerez) March 24, 2017

El ex seleccionado nacional mexicano relató que “hay que ser sumamente sensatos y sereno cuando las cosas se dicen malas y buenas. Esa es una realidad, esta uno expuesto a muchísimas cuestiones, la realidad es que muy poca gente me conoce”, mencionó.

La actual esposa de Luis García, Rocío Pérez, expresó su absoluto apoyo al comentarista a través de las redes sociales.