Chespirito estaba casado cuando besó por primera vez a Florinda Meza

Estuvo casada 40 años

La actriz Florinda Meza reveló a El Universal la manera en que el comediante Roberto Gómez Bolaños le robó su primer beso, lo que comenzó con una historia de amor que duró más de 40 años.

“Estábamos de gira en Chile, después de una presentación en un bar charlábamos los dos. En un momento le reproché por qué si era tan bueno le hacía esas cosas a su esposa, y él me contestó que a veces se sentía solo, quería que alguien le diera cariño, le diera un beso. Entonces yo le contesté: ‘Si quieres besar a alguien, bésame a mi’, y me besó… me supo delicioso, nunca un beso me había gustado tanto, hasta me hizo sentir mareos”, expresó.

“Después del beso me arrepentí; tener un romance con un jefe es tonto, pensé, quería dar marcha atrás, era un hombre casado con seis hijos, pero él insistía, yo seguía negándome, pero quería que él siguiera insistiendo”, confesó.

Al comenzar el romance se inició la tradición de Chespirito siempre dejarle una flor a Florinda, lo que la hizo enamorarse perdidamente del actor.

