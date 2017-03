José José: Si cumplo con mis quimioterapias

Siento horrible y me da mucho coraje cuando me dan por muerto

Más Chismes

El cantante José José aseguró que se ha sometido regularmente a sus quimioterapias, las cuales incluso su garganta tuvo algunas complicaciones por el procedimiento, aunque de manera leve.

“Me faltan por hacer muchas cosas. Por eso le doy gracias a Dios de que me haya dado ésta oportunidad de vida. Todavía tengo pistas guardadas y mi garganta va mejor. La verdad se medio complicó con la quimio, y tuve reacciones diversas, pero leves” afirmó.

El intérprete mencionó que ha tenido constantes visitas de Eduardo Yañez, Cristian Castro, Alberto Vázquez y Jorge Ortiz de Pinedo.

“Siento horrible y me da mucho coraje cuando me dapor muerto, porque no se vale a cuánta gente afectan con eso. Eso no se vale” le dijo a TVyNovelas

Raúl Cobos/LMSHOW