Ex de Sofía Vergara odiaba que ella hablara en español

Nick Loeb dice que le parecía de mal gusto que la actriz lo hiciera frente a él

Ahora resulta que ser bilingüe es algo que Nick Loeb odiaba de Sofía Vergara.

El empresario, exnovio de la artista colombiana, en un esfuerzo desesperado por que no terminara la relación entre ambos, le escribió una extensa carta en la que le sugería, entre otras cosas, que ya no hablara en español.

Esta misiva, redactada en 2014, fue usada por Loeb como parte de las evidencias que el hombre está utilizando en un tribunal de Louisiana en su esfuerzo por conseguir que le dejen usar un par de embriones que la pareja fertilizó cuando eran pareja.

“Lo que no me gusta y no aguantaré más es el español. No, no me gusta salir contigo cuando hablas en español, estemos con otras personas en la mesa o solo nosotros. Prefiero salir solo. Y, para alguien que le importa tanto lo que otras personas piensen, me sorprende que te sientas bien con eso. No sólo es rudo e irrespetuoso, demuestra falta de clase”, escribió el hombre a la actriz colombiana.

La carta, que tiene 23 párrafos y cuatro cartillas de extensión, dice que si ella no quería que él fuera a clubes de striptease, él tampoco quería que ella hablar en español.

“Que me regañes, avergüences y me humilles frente a otras personas cuando te digo que dejes de hacerlo no volverá a ocurrir… Jamás debí permitir que esto llegara tan lejos. No está bien; si vuelves a hacerlo, me levantaré de la mesa y me iré […] Si tú no respetas mis límites, ¿por qué tendría que respetar los tuyos?”, escribió.

Con esta evidencia, Loeb quiere impedir que su caso de los embriones sea llevado a otro estado, como busca la artista.

Mientras que él jura y perjura que quiere tener a las niñas por medio de un vientre alquilado, Sofía insiste en que prefiere que esos huevos sean destruidos.

Bonito caso.