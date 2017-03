Julio Iglesias: Me importa tanto la muerte que no quiero ni dormir

Teme incluso dormir

Hollywood, CA.- (LMSHOW.COM).- Julio Iglesias no se olvida de vivir, por el contrario, no desea ir a la cama por temor a no despertar.

“La muerte me importa y mucho sobre todo porque soy un vitalista, la muerte me importa tanto que ni siquiera quiero dormirme”, se sincera con la revista Hola.

Al cantante la falta tiempo, “me falta tiempo, pero me imagino que eso le pasa a toda la gente que tiene la cabeza alborotada porque tienen tantas cosas por hacer, me falta tiempo para hacer todo lo que quiero hacer” asegura.

Y concluye, “Sé que la muerte es natural, pero me da pena, porque tengo la cabeza completamente seria, ya no es una cabeza en broma. He sido capaz de tener una buena relación entre mi corazón y mi cabeza”.

Raúl Cobos /LMSHOW