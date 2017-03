¡Exclusiva! Mujer involucrada en desliz de Julián Figueroa: Pusieron cosas que no autoricé

No le interesa contar su versión del caso porque "la gente dice lo que quiere"

Más Chismes

Hollywood, (LMSHOW.COM).- Grette Durán, quien la semana pasada protagonizó un escándalo al aparecer besándose con Julián Figueroa, no tiene el mayor interés en ofrecer su versión de los hechos, pues afirma que de cualquier forma la gente pensará lo que quiera.

Ante el silencio de Figueroa, LMShow se comunicó con una de las dos mujeres con las que el hijo de Joan Sebastián fue sorprendido en pleno romance, en la Ciudad de México. Sorpresivamente, Grette, quien el año pasado vivió una primera polémica al revelar que había sostenido relaciones íntimas con Maluma, aseguró que esta vez prefería guardar absoluta discreción sobre el tema.

“¿Qué gano yo hablando? No me van a dar ni un trabajo, ni nada. O sea, nada más voy a andar en boca de la gente y al final la gente va a pensar lo que quiere porque unos si te creen y otros no, lo único que van hacer es echarte más tierra encima”, dijo Durán a nuestros micrófonos.

La conductora de televisión agregó que el tema de Figueroa ya le da flojera y señaló que en la entrevista que dio a una revista de espectáculos, dónde cuenta su versión sobre el acercamiento con el hijo de Maribel Guardia, no es totalmente verídica. “Pusieron unas cosas que yo no autoricé y otras que no dije”.

Recientemente, Maribel Guardia ofreció otra versión de la historia y explicó que las imágenes románticas de Figueroa fueron captadas en una etapa en la que se había peleado con su actual pareja y madre de su hijo.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM