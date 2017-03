Hollywood (LMSHOW).- El cantante mexicano José José advirtió a sus fans para evitar caigan en fraudes cometidos por persona que solicitan dinero a su nombre para pagar sus servicios hospitalarios

“No caigan en la trampa, tanto mi familia, como mi casa discográfica Sony tienen totalmente cubiertos todos los gastos” expresó en video presentado por LMSHOW

