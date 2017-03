Carmen Jara: De chiquilla era marimacha y se me quitó a cintarazos

Mi madre me enseñó a ser mujercita.

Audios Más Chismes

Hollywood, (LMSHOW.COM).- Carmen Jara reconoce que conoció tarde su faceta como mujer, ya que cuando estaba pequeña era consideraba muy masculina para una pequeña de su edad.

“Era muy marimachona, me subía con mis hermanos y me colgaba en la camioneta con ellos, me subía a las bardas con ellos, me tiraba y una vez me caí muy feo, y se me hicieron unas cicatrices en las rodillas y me raspé todas mis nenas, me fui corriendo con mi mamá y en lugar de consolarme me agarró a cintarazos y allí se me olvidó andar con actividades tan varoniles” relató a Infinito Magazine.

La cantante mencionó que se ha hecho sus arreglitos a través de cirugías plásticas para tener un cuerpo perfecto, pero que es la alimentación la que le permite estar en perfectas condiciones.

Redacción LMSHOW