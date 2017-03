¿Por qué Marlene Favela está en contra de los paparazzis?

Le desagrada cómo luce en los paparazzis

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Marlene Favela reveló que le desagrada ser captada por los paparazzis, tal y como lo hicieron hace unos días mientras disfrutaba en la playa al lado de su novio.

En entrevista con LMSHOW, la actriz nos dijo que ese tipo de imágenes le molestan pero no por romper su momento romántico, si no por estética. “No me veo muy bien que digamos, pero es parte del show”. Sobre el hecho de ser captada en un momento de pareja tan privado, ella comentó: “Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo”.

Minutos antes, Marlene adelantó el motivo por el que no le gusta ser sorprendida por los fotógrafos, pues confesó que es una obsesión lucir bien y andar con las últimas tendencias de la moda. “Pues soy mujer, que les puedo decir, a quien no le gusta. Tengo lentes, zapatos, bolsas, de todo. Es que no hay mujer sin vanidad”.

Durante su llegada a los premios TVyNovelas, la actriz dejó bien claro que le gusta invertir en su vestuario, pues para la ocasión usó un modelo de Carolina Herrera, mismo que, como lo hace con su vestuario, no volverá a usar. “Tengo sobrinitas, ellas arrasan”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM