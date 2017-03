Antonio Banderas sin daños por el infarto al corazón

Preparándose para interpretar a Pablo Picasso

Más Chismes

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Antonio Banderas quien recibió este sábado la Biznaga de Oro honorífica en el Festival de Cine de Málaga, confirmó que sufrió un ataque al corazón el 26 de enero pasado, informó El País.

“Sufrí un infarto el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños” afirma el actor.

Y explica a la prensa “Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito”.

El español sólo confirmó que en enero sí sufrió un ataque mientras hacía ejercicio en la casa donde reside en Reino Unido, más no confirmó sus molestias hace unas semanas, tras tomar un vuelo en Europa.

Durante la rueda, el artista hizo un recuento de su carrera, que inició en la década de los 70 y que repuntó veinte años después con su llegada a Hollywood.

Actualmente el intérprete espera poder interpretar el papel de Pablo Picasso en un guión que prepara Carlos Saura.

Redacción LmShow