Kate del Castillo: Tras luna de miel comenzó a patearme y golpearme

Deporchismes Más Chismes Videos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Kate del Castillo relata su aterradora historia en su matrimonio con el futbolista Luis García, quien estuvo a punto de matarla.

“El maltrato escaló a abusos físicos poco después. “Empezó a tocarme, pegarme, patearme… trató de asfixiarme muchas veces” estableció.

Kate del Castillo menciona que estuvo casada año y medio con ese sujeto, “pero se sintió como diez años”.

Un día el abuso fue demasiado: “En ese momento me vi y dije: ni un día más. No puedo ver a esta persona así ni un día más, y tenía que hacer algo.”

“Con mi trabajo me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: ‘oh, por Dios, despertaste más fea que ayer’ y se reía” expresa en el video.

Un día el abuso fue demasiado: “En ese momento me vi y dije: ni un día más. No puedo ver a esta persona así ni un día más, y tenía que hacer algo.”

“Durante año y medio de la vida con Luis García no me vi al espejo, no veía la cara, me di cuenta que la persona que estaba enfrente era una desconocida para mi, porque si eres infeliz eso se nota. Salí del país y viviendo sola me di cuenta quien soy yo realmente. Me costó mucho trabajo volver a creer en mí” admitió Kate del Castillo.

Redacción LMSHOW