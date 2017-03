José José confirma que tiene cáncer de páncreas

'Incluyanme en sus oraciones', pide a sus fans el cantante

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El diario boricua Primera Hora dio a conocer las primeras declaraciones de José José, en las cuales admite tener cáncer de páncreas y solicita a sus fans lo incluyan en sus oraciones.

“Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas; debido a esa situación estoy tan flaco. Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital”, manifestó.

El cantante agregó: “Todo el público tendrá la oportunidad de verme y escuchar de mis propios labios la enfermedad que me aqueja en estos momentos. Aprovecho la oportunidad para agradecer todas las llamadas que han hecho para saber de mi salud. Al pueblo de Puerto Rico y a mis fans les pido que estén tranquilos, todo va a estar bien… Incluyanme en sus oraciones”.

Y dijo, “estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida; son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta, esta no será la excepción, todo va salir bien”.

