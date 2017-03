¡EXCLUSIVA! Rafael Inclán confiesa que fue un mal padre

Se sentía culpable por no atender a sus hijos, pero ahora son sus mejores amigos

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque durante décadas Rafael Inclán ha hecho reír a varias generaciones de mexicanos al parecer la situación con sus hijos fue diferente, pues el actor confesó a LMSHOW que se consideraba un mal padre.

“Tenía complejo de culpa con mis hijos, no los atendí como yo creo que debería haberlo hecho, pero ya lo tengo solucionado porque ahora soy amigo de ellos y soy mejor amigo que papá. No los atendí por la carrera, mi vida, por mi juventud, porque yo era un poco divagado y creo que así sigo y seguiré”, declaró Inclán en entrevista exclusiva.

El comediante señaló que con el paso del tiempo pudo quitarse ese sentimiento de culpa. “La culpa mata, todos tenemos problemas, desencantos, alegrías y la obligación de salir de todo eso con una actitud positiva. Si hay tiempo, la gente vive y habla, el tiempo se recupera”.

A pesar de los errores Rafael afirma que se resiste a envejecer. “Yo no me he curado de la juventud, sigo siendo un inadaptado, soy feliz, no asumo mi edad, ¿Para qué chingados voy a sufrir? Salúdame a los que se sienten viejos, diles que se desagobien, que eso les digo yo”, concluyó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM