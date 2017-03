¡Exclusiva! Famosos tristes y preocupados por el cáncer de José José

Esperan que el cantante no sufra en su lucha contra la enfermedad

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El anuncio de José José para confirmar que padece cáncer de páncreas cimbró al mundo de la farándula , especialmente a los amigos de la estrella, quienes compartieron en exclusiva con LMSHOW su angustia y preocupación por quien consideran un hermano.

Carmen Salinas, quien trabajó con el intérprete en la cinta ‘Sabor a mí’, le recomendó refugiarse en la fe. “Hay que tener fe en Dios, espero que mi padre Jesús lo ayude a salir adelante y que ilumine a los médicos para que esté a tiempo de que le extirpen ese tumor”. La Diputada agregó que espera que su colega reciba la atención adecuada en el hospital donde recibirá su tratamiento. “Ojalá y lo atienda un súper médico, porque hay mucho muchacho que está haciendo ahí su servicio, aunque tienen la perspectiva de ser buenos médicos”.

El cantante José María Napoleón, uno de los más cercanos a José José señaló que el hombre que tanto admira puede contar con su ayuda. “Le pediré a Dios por su salud y si él requiere mi ayuda, desde luego, sin pensarlo ahí estoy listo para lo que se requiera y con mucho gusto”.

La primera actriz Norma Lazareno, quien interpretó a la mamá del cantante en su cinta biográfica ‘Gavilán o paloma’, también se dijo muy triste por las circunstancias. “Es una noticia no solamente no tan grata, sino tristísima. José José es otro de los grandes que se nos está yendo y verdaderamente es un ícono de nuestra música romántica. Me afecta mucho todo esto”.

Por su parte el cantante Carlos Cuevas deseó que su amigo sufra lo menos posible mientras lucha contra la enfermedad. “Me duele sobre manera, lo único que yo pido es que no sufra porque ya ha sufrido demasiado como para que sus últimos días sean más tormentosos. No podemos tapar el sol con un dedo, cuando hay una noticia de esas definitivamente no conozco a alguien que se haya salvado”.

Tanto Lazareno como Napoleón coincidieron que durante los últimos días el Príncipe de la canción ha permanecido aislado y que la comunicación con él ha sido imposible