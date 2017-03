Chicharito Hernández rey de prensa rosa en México

"El precio de la creatividad es la crítica. El valor de la creatividad no tiene precio" Listos… 😄🙏🏽🤙🏽 #sonríe #blessed #FeyConfianza •••••••••••••• "The price of creativity is criticism. The value of creativity is priceless" Ready… 😄🙏🏽🤙🏽 #smile #blessed #FaithandTrust

A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Mar 24, 2017 at 10:58am PDT