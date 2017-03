Carmen Jara reveló que su esposo la amenazó con cortarse los testículos

Además de golpearla, quería obligarla a tener sexo

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La polémica para Carmen Jara no termina, luego de revelar que había sido víctima de violencia domestica por parte de su esposo Jorge Rosales, ahora confesó que el hombre pretendía obligarla a tener relaciones sexuales y que, con tal de lograr su objetivo, hasta llegó a amenazarla con cortarse los testículos.

En declaraciones a Suelta la sopa, Jara recordó una noche de pesadilla que vivió en su casa de Miami, cuando se encontraba en una reunión a la que asistieron algunos amigos, incluido Martín Ayala, su ingeniero de sonido y director de su agrupación, quien hace algunos días fue señalado como su nueva pareja.

“Estábamos en la casa, nos acabábamos de pelear y yo no quería tener sexo, él me quería agarrar a fuerzas y se fue a la cocina, bajó por un cuchillo y me dijo ‘¿Qué quieres?, ¿Qué me corte los testículos?’ Él estaba desnudo, se bajó corriendo las escaleras, regresó con el cuchillo y se encerró conmigo. Yo estaba muriéndome de miedo porque ya me había golpeado, estaba llorando acostada”, relató la cantante.

De acuerdo a la terrible crónica, los invitados a la reunión tuvieron que entrar al quite para ayudar a la anfitriona. “Oyeron todo y tuvieron que tirar la puerta para poder sacarme de ahí. Cuando patearon la puerta, él estaba arriba, con los testículos en la mano y el cuchillo amenazando”.

La polémica artista reveló que existe una orden de aprensión contra su expareja. “Sí hay una orden porque el juró que jamás me iba a volver a tocar”