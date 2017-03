Zuleyka Rivera se avergüenza de algunas mujeres

Se indigna de los parámetros de belleza

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, respondió a las críticas que le realizaron por aparecer sin maquillaje en sus publicaciones de Instagram, al afirmar que se siente indignada, frustrada y con vergüenza ajena de algunas mujeres que creen que hay que tener un estereotipo de belleza para conquistar el corazón de alguien.

““Soy mujer de no meter la cuchara donde no se me ha llamado, pero siento que en este caso es justo y necesario, y estoy haciendo este video sin maquillaje con un gran propósito… A mí me indigna, me frustra y me da vergüenza ajena el saber que hay mujeres que piensan que es necesario tener un estereotipo de belleza específico, para tú poderte ganar el corazón y el amor de una persona… A todas esas chicas la vida, a través de las experiencias, les va a enseñar el verdadero significado de la belleza”, establece.

A buen entendedor pocas palabras bastan… basta 🖐🏽 #noalbullying A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Mar 22, 2017 at 3:46pm PDT

En días anteriores, la ex reina de belleza había presentado un video en el cual se mostraba al natural, lo cual generó enorme polémica entre seguidores y personas que no están de acuerdo con su figura.

Buenos días familia!!! Feliz lunes para todos!!! Pecas hija? 🤣 si tengo muchas pecas y lunares en la cara. #nofilter solo La Luz que nuestro creador nos regala todos los días 🌞. Gracias Dios por tanto 🙏🏼 #bendecidos A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Mar 20, 2017 at 4:28am PDT

A buen entendedor pocas palabras bastan… basta 🖐🏽 #noalbullying, remató su publicación la boricua.

Redacción LMSHOW