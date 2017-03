Gracias a Salma Hayek, escogieron a Jennifer López para ‘Selena’

Como la actriz mexicana rechazó el papel para interpretar a la cantante texana, el director de la cinta eligió a la neoyorican

Primicias

Ciudad de México, (LSHOW.COM).- A 20 años del estreno de la película biográfica de Selena, Salma Hayek se encuentra en boca de todos debido a que reveló que ella estaba contemplada para encarnar a la Reina del tex mex, pero que rechazó el personaje por varias razones, entre ellas, enterarse que sólo competiría con Jennifer Lopez y no con las 22 mil aspirantes.

En entrevista con el diario El Universal, la originaria de Veracruz recordó el cuestionamiento que le hizo a Gregory Nava, director de la cinta, cuando él le ofreció el proyecto por segunda vez. “’¿No van hacer un casting para que vengan todas las niñas?’ Me dijo que sí, pero al final seríamos yo o Jennifer Lopez, y dije que no. No permitiría que ilusionaran a las niñas; querían a alguien con nombre desde el principio e hicieron el casting por publicidad; les dije que no lo haría. Hacer ese papel hubiese servido a mi carrera, pero no me importa”.

La famosa estrella también agregó que no estaba dispuesta a obtener un éxito a raíz de la muerte de una persona. “El productor, que es un cobarde, lo negó, pero lo cierto es que me lo ofreció antes de que empezaran toda la faramalla del casting. Tenía como dos semanas de muerta [Selena] y yo dije, ‘Esto es raro’. No me sabía bien ganarme un éxito a partir de la muerte de una persona”.

Entre las aspirantes a realizar el casting se encontraban la actriz Bibi Gaytán y otra mexicana de nombre Mariana Fuentes, quien había salido ganadora en un concurso organizado por la entonces nueva señal TV Azteca. Finalmente fue la Diva del Bronx quien se quedó con el personaje y a partir de entonces vio su carrera en ascenso.