Asistente de José José bajo la lupa de Carmen Salinas

La acusa de alejarlo de sus hijos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Ante el silencio que rodea el estado actual de José José, Carmen Salinas pone bajo la lupa a Laura Núñez asistente del cantante y encargada de llevar el control de los asuntos profesionales y personales, incluyendo el acceso a la estrella.

Entrevistada por el programa Suelta la Sopa, la Diputada Federal dejó abierta la posibilidad de que Núñez hubiera alejado al llamado Príncipe de la Canción de sus hijos mayores, José Joel y Marysol, quienes en los días que el intérprete ha estado hospitalizado, se han ausentado de la clínica donde su padre permanece y han mantenido un silencio absoluto con la prensa.

“Cerca de José hay una señora que era su fan. A lo mejor ni José sabe que esta persona les ha dicho a sus hijos que no los quiere ver, a lo mejor ella es la que ha tomado la iniciativa de decirles eso. ¡Cómo no los va a querer ver si son sus hijos! ”

La primera actriz comentó que los artistas son objeto constantemente de personas que, con el argumento de apoyarlos en sus labores, se acercan para obtener diversos beneficios. “Hay que tener mucho cuidado porque luego surgen por ahí las ayudantas que van y se acomodan cerca de un enfermo y quieren manejar la situación, son tipejas de esas que andan viendo qué pepenan. Te llegan como tus fans y ya no las puedes sacar de tu vida y llega hacer tal el apoderamiento de esas personas, que corren a su verdadera familia”.

Salinas señaló que ella no piensa permitir que un asistente controle su vida ni sus pertenencias. “No, imagínate, yo tengo que cuidar mis chones, no me los vaya a robar algún fan por ahí”, bromeó.