Amiga de Juan Gabriel acusa a su nuera de grosera

Simona se enojó por apoyar a hijo secreto

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Continúa la polémica alrededor de Juan Gabriel y ahora Natalia Baeza su amiga, acusa a Simona Hacman, nuera del cantante, de ser grosera y provocar su rompimiento con la familia Aguilera Salas.

En declaraciones a Suelta la sopa, Baeza relató sus motivos para descalificar la conducta de la esposa de Iván Aguilera. “La esposa de Iván se enojó porque yo reconocí a Luis Alberto, me lo reclamó, me dijo que ese muchacho se había operado la nariz, que no era hijo de Juan Gabriel. Yo no puedo decir si es la mala o la buena del cuento. Cuando yo reconocí a Luis Alberto, ella se portó grosera conmigo, no fue linda y yo no merecía eso, porque ella no llegó a la vida de Alberto hace rato y yo lo conozco desde que yo tenía 13 años”.

Baeza, quien también es cantante y conductora en Ciudad Juárez, asegura que tras las diferencias con Hacman, perdió cualquier contacto con la familia de Juanga. “Me bloquearon en Facebook, en todo lo que tenemos de comunicación, era una comunicación directa, pero ella se enojó porque acepté a Luis Alberto y haberlo negado, era defraudar a mi amigo Alberto (Juan Gabriel)”.

Natalia aseguró que El Divo de Juárez se sentía muy orgulloso de quien hace algunos meses era conocido como su primer hijo secreto. “Él me dijo ‘Cuando lo conozcas te va a encantar Natalia, te vas acordar de mí cuando era joven’”.