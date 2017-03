Salud de José José causa confusión

Surgen versiones sobre reingreso al hospital

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La salud de José José ha causado una completa confusión entre la prensa mexicana, pues mientras un periódico afirma que el cantante fue hospitalizado nuevamente en graves condiciones, algunos allegados lo niegan rotundamente aunque sin ser totalmente contundentes en sus declaraciones.

El diario BASTA! publicó en su edición de este miércoles que el llamado Príncipe de la Canción había sido internado nuevamente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, de donde fue dado de alta apenas el viernes. Tras la noticia, varios medios de comunicación permanecen afuera del lugar sin que hasta el momento haya indicio alguno de la presencia de la estrella.

Aunque hasta ahora Laura Núñez, asistente del cantante, no ha hablado con ningún medio de comunicación extraoficialmente informó que el reingreso del artista al centro médico es mentira, pues su jefe permanece en México, en un domicilio que se mantiene en la secrecía total.

Mientras tanto, el comediante Jorge Ortiz de Pinedo, quien la semana pasada se encontró con José José en el hospital, negó que su compadre, hubiera sido internado nuevamente. “Él ya no está aquí, ya se les fue. Me imagino que está en su casa, pero no lo sé”, dijo al atardecer de este miércoles cuando salía del referido hospital, al que acude continuamente para realizarse chequeos médicos.

El silencio también se extiende a la familia del cantante, pues ni su exesposa Anel Noreña, ni los hijos que procrearon juntos, José Joel y Marysol Sosa, han contestado el teléfono, lo que ha generado aún mayor confusión.