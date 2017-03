Kate Del Castillo: “Puedo ir a México, pero no quiero”

Confirma que es blanco de nueva investigación

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Kate Del Castillo confirmó que debido a sus triunfos legales ante las autoridades en la investigación tras su encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, si hoy quisiera, podría regresar a México, aunque por ahora no planea hacerlo. “Se han ganado todos los amparos empezaron a decir que ya podía ir a México, pero no se ha cerrado el caso. No es que no pueda, de poder, sí puedo, nomás que no quiero”, aseguró titubeante.

En enlace vía livestream desde Los Ángeles para presentar la serie Ingobernable, la hija de Eric Del Castillo confirmó que actualmente es objeto de una nueva investigación, pero se negó a ofrecer mayores detalles. “La verdad es que no puedo hablar, primero porque no sé porque, tal como pasó al inicio del primer caso, no nos dejaban entrar al expediente y en este momento no sé de qué es. Sé que la investigación está abierta y que la otra (la primera) no se ha cerrado del todo”.

La actriz aseguró que será hasta que concluya la segunda investigación cuando retorne a su país. “Necesito que me den garantías y un montón de cosas para ir muy felizmente y sin ningún temor o se vayan a sacar de la manga otra investigación”.

Durante el evento organizado por Netflix, Del Castillo respondió a las preguntas de cinco reporteros para luego concluir su enlace.