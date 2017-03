Kate Del Castillo: “El Chapo Guzmán me hizo más fuerte”

Su vida no está definida por el capo

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque considera que durante los últimos 14 meses se ha visto envuelta en circunstancias muy pesadas, Kate Del Castillo afirma que haber protagonizado la polémica gracias a su encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán la ha vuelto una mujer más fuerte.

“Quiero que sepan que para mí, esto que está sucediendo es una parte muy pequeña de mi vida, importantísima, que me ha roto, pero al mismo tiempo me ha hecho más fuerte, pero esto no me define”, declaró la actriz durante la presentación de Ingobernable, la serie que protagoniza para Netflix y que será lanzada el próximo 24 de marzo.

A través de un enlace desde Los Ángeles, Kate respondió a algunas preguntas seleccionadas entre decenas de periodistas de medios mexicanos e internacionales y habló de todo lo que ha tenido que vivir durante el último año. “Eso de sentirte perseguida con tal de querer demostrar tu inocencia y sentir que estas sola contra el mundo, que tienes que estar constantemente contestando mentiras y ataques, es algo muy fuerte que no puedo explicar, pero se queda grabado en el cuerpo. Es una sensación de cuando alguien siente verdadero miedo, ese miedo a perder la vida”.

Sobre su encuentro con el capo mexicano, la también productora recordó: “Hay un error, yo nunca lo entrevisté, esa entrevista no es mía. No me arrepiento de absolutamente nada, no quiero que se me califique en mi vida por haber ido a visitar a este señor. Producir la película del señor Joaquín Guzmán Loera me parece interesantísimo para todos”.