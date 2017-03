¡Exclusiva! Piden a comediantes sin visa no engañar al público

Carlos Bonavides infringió la ley de EE.UU, afirman

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.com).- Carlos Bonavides y el resto de los comediantes que no pueden trabajar en EE.UU. como castigo por supuestamente haber intentado ofrecer un show sin la visa de trabajo deben ser honestos con el público a contar su versión del penoso incidente, afirman sus colegas Jurgan, Jacob y Claudio Herrera, quienes además de dedicarse al stand up, son escritores de programas como: La Parodia, El Privilegio de Mandar y de la anterior etapa del matutino HOY.

“Creo que ellos podrían haber sacado visas de trabajo, tendrían que haber ido con la persona que iban a trabajar y pedírselas. No se vale que los comediantes vayan y digan ‘que no iban a trabajar’, creo que la forma de engañar a la gente es peor”, aseguró Jacob en entrevista con LMSHOW.

El entrevistado agregó que el tramite para trabajar en un país ajeno no es exclusivo de Estado Unidos. “No es una cosa de los gringos, aquí en México estamos llenos de argentinos, colombianos y ellos deben tener un permiso para trabajar, o sea, no es una cosa que no sepamos”.

Jurgan, quien trabajó por varios años para la cadena Estrella Tv recordó que su experiencia en Estados Unidos fue buena, al igual que la de Herrera. “Yo estuve trabajando allá, pero con permiso, yo estuve trabajando como año y medio, yo estuve en una televisora, entonces ya podía entrar y me decían ” Welcome Mr. Te reciben bien, no es una cosa de que nos odien”.

Finalmente, Herrera quien es hijo de humorista blanco, pidió a sus colegas tener mayor coherencia al tratar con las autoridades estadounidenses. “Están viendo y no miran. Si ahorita está muy difícil la situación con este joven ilustre llamado Donald Trump, entonces hay que tener más cuidado”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM