Armando Manzanero rescata a su hijo de la prostitución

Le pone un restaurante para eventos especiales

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Armando Manzanero relató que rescató a su hijo Rodrigo Manzanero de la prostitución y las drogas, al asegurar que también llegó un momento en que le cansó su vástago por sus actitudes irresponsables.

“A Rodrigo le hizo falta la cercanía mía, la tuvo mientras vivió aquí doce años, después me alejé de él cuando me cansó y me fastidió cuando me decía que pondría un negocio y cuando lo veía él lucía maravillosamente vestido, con coche y celular y ya se gastó la lana y me lo hizo varias veces, le apoyé hasta que tenía 35 o 36 años, hay momentos que debes decir ya no” explica a Historias Engarzadas.

Hoy Rodrigo Manzanero ya no se dedica a la prostitución, puso un restaurante, organiza eventos y a la fecha tiene una buena relación con el compositor.

Redacción LMSHOW