Recuperan jersey de Tom Brady sucio y en malas condiciones

Se revelan primeras imágenes de las playeras

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El jersey de Tom Brady localizado en la casa del periodista mexicano Mauricio Ortega estaba sucio y lleno de grasa en el momento en que fue recuperado por autoridades de México.

El periodista Gonzalo Oliveros presentó las fotos de las dos playeras del jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra correspondientes a dos diferentes Super Tazones. Aparentemente, Ortega sustrajo los dos jerseys de Brady.

Autoridades mexicanas señalan que no se ha realizado la detención del supuesto ladrón debido a que no existe una petición expresa de Tom Brady o de la NFL, por lo que a falta de denuncia no se puede actuar.

Por el momento, lo único que se hizo fue recuperar las prendas, las cuales ahora serán devueltas a su propietario.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM