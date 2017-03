Predice Brujo Mayor que Trump dejará presidencia en 2018

Descarta que Hillary Clinton ocupe su lugar

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Donald Trump dejará la presidencia de Estados Unidos en 2018, asegura el Brujo Mayor, quien agrega que el muro fronterizo será únicamente un plan inconcluso.

En entrevista exclusiva con LMShow, Antonio Vázquez Alba, verdadero nombre del adivino, asegura que a Trump lo ve muy poco tiempo al mando del país más poderoso del mundo. “Definitivamente no termina su administración. Todavía no puedo hacer la predicción exacta, pero en términos generales te digo que éste es su año y se acabó. Yo creo que es una cuestión de los partidos políticos, nadie lo acepta ni lo quiere, ya no digas los demócratas si no los mismos republicanos, todos están en su contra”.

Sobre el famoso muro fronterizo, el Brujo Mayor destaca que Trump “lo va a empezar, pero nosotros nunca lo veremos terminado. Recordemos que sería un negocio para él, él lo va a construir y él es el que va a ganar, pero no lo termina”.

Vázquez Alba, quien el lunes realizó un ritual por la llegada del equinoccio de primavera, asegura que “Donald Trump está muy mal, está perdiendo el ángel que tenía cuando empezó su campaña. El tipo es todo un artista, mueve masas, pero está perdiendo cosas. El dinero que pide para construir el muro, simplemente no sirve”.

Por otro lado, descarta totalmente que Hillary Clinton pueda ocupar la silla presidencial. “A ella ya no le conviene meterse, tiene muchos contrincantes dentro de su mismo partido y muchas cosas que se han descubierto de ella aún no se han dicho”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM