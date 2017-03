Policía no detiene a ladrón de jersey de Tom Brady

Porque no existen cargos en su contra

Deporchismes Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El ex director del diario La Prensa, Mauricio Ortega no fue detenido por la policía mexicana, ni por el FBI, debido a que no se presentaron cargos en su contra, por el robo del jersey de Tom Brady.

Radio Fórmula detalla que fuentes del poder judicial aseguraron que la NFL no ha hecho denuncia alguna.

La diligencia se llevó a cabo de manera conjunta por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, tras una solicitud formal presentada por FBI.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM