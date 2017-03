Julio Preciado reparte herencia en vida

Ya compró lo que será su última morada

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Consciente de los problemas que causan las herencias, Julio Preciado ya repartió sus bienes para asegurar que cuando ya no esté, sus hijos se mantengan en paz.

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, el cantante reveló: “Definitivamente, hace mucho que decidí las cosas. Creo que les he dado en vida a todos y lo poquito que sobró, lo repartí en partes iguales a mis hijos, por ese lado puedo estar tranquilo conmigo mismo, con Dios y obviamente para que no haya problemas mañana o pasado, que salgan otros (hijos) y digan que son o no son. Cero pleitos, yo no quiero dejarles problemas a los que vienen y se den de machetazos”.

El ex vocalista de El Recodo agregó que con tal de no dejar ningún pendiente a sus descendientes, ya hasta compró un terreno donde reposaran sus restos. “Ya hasta lo tengo compradito en el cementerio. Deberás, aunque no lo crean, ya tengo mi pedazo de tierra para cuando se ofrezca, ya tenemos donde descansar”.

El intérprete de ‘Para poder llegar a ti’ agregó que durante los últimos meses se ha dedicado a descansar para recuperarse de la trombosis que padece en una pierna. “Lo he tomado con filosofía, estoy descansando y estoy más tiempo con mi familia”.