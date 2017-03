Fotos de Pablo Montero con mujeres indignan a madre de su hijo

Lo obliga a reconocer al niño

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Durante una década, Raquel Piedra toleró que Pablo Montero se negara a darle su apellido al hijo que procrearon juntos. Sin embargo, cuando vio al cantante viviendo la vida loca, tomó la decisión de obligarlo a reconocer al pequeño y de reclamar la respectiva pensión.

“Que no diga que se hace cargo de Daniel (el niño) y es un excelente papá porque uno no puede ser un excelente papá cuando llevas más de dos años, casi tres, sin ayudar económicamente a su hijo. La gota que derramó el vaso fue cuando vi las fotos de él pagando por mujeres. Pensé ‘Si el hombre tiene dinero para pagar eso ¿Cómo no va a tener para ayudar a mantener a su hijo?’”, declaró Piedra al programa HOY.

La mujer de origen costarricense viajó la semana pasada a México con el fin de iniciar los trámites ante un juzgado de lo familiar para que su hijo cuente con el apellido Hernández, que en próximos meses le será otorgado por el intérprete cuyo nombre real es Oscar Daniel Hernández.

Por otro lado, Piedra reconoció que el cariño de Montero hacia el pequeño sí es notorio. “Cuando comparten, la pasa súper bien, le da besos y lo apapacha, pero uno no es papá 15 días al año”.

En tanto, el pequeño Daniel envió un mensaje a su papá: “Papá, te extraño. Te quiero ver y te quiero mucho, te extraño mucho”.