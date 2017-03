¡EXCLUSIVA! Eric del Castillo pide en LMShow no juzgar a supuesto ladrón de jersey

Al actor no quiso darnos su opinión hasta que el acusado ofrezca su versión de los hechos, dijo

Ciudad de México, (LMSHOW.com).- Eric del Castillo pide a la opinión pública que Mauricio Ortega, el periodista mexicano que supuestamente robó el jersey de Tom Brady, tenga oportunidad de ofrecer su versión de los hechos, para evitar un trato injusto.

En entrevista con LMSHOW, el primer actor aseguró: “Me hubiera gustado escuchar la versión de esa persona para poder opinar y no nada más inclinarme de un lado o de otro. Desde luego, el que roba merece un castigo, eso es indiscutible, pero me gustaría escuchar la opinión de la otra persona”.

El padre de Kate del Castillo señaló que él mismo ha sido víctima de robo por parte de un admirador. “Muchas veces hay fans que lo hacen por admiración a una persona y no deja de ser una falta, pero menos agravante que un robo común. Me ha pasado que se me ha perdido algo y luego me dicen ‘yo lo agarré porque quiero tener algo tuyo, pues te estimo mucho’ y es mejor pedirlo para evitar la palabra robo”.

