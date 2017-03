Susana González no quiere broncas con Niurka

La vedette cubana ha calificado de gris a la nueva intérprete del musical

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Aunque Niurka Marcos le ha dado con todo a Susana González en su faceta como protagonista del musical Aventurera, esta última prefiere mantenerse al margen de la controversia y no responderá a los comentarios de su colega, quien lo mínimo le ha dicho es que es una actriz muy gris para la obra.

“Yo no quiero hablar de cosas que no he escuchado; primero me gustaría escucharlas para poder dar una réplica. Yo siempre le mando mensajes donde reconozco su trabajo y las cosas buenas que tiene; es una persona que me cae bien y necesitaría escuchar lo que dice para poder tener un comentario al respecto”, comentó González en entrevista con LMShow, tras recibir su primer reconocimiento por participar en el musical.

Susana agregó que, a pesar de todo, tiene toda la disposición para encontrarse personalmente con su más severa crítica. “Creo que no nos va a tocar coincidir, porque cuando yo salga de la obra ella va a entrar. Claro que me gustaría saludarla nuevamente, ya hicimos antes un proyecto juntas”.

Por otro lado, Susana se mostró encantada con la idea de que Silvia Navarro se convierta en su sucesora dentro del musical. “Yo me la pasé sensacional con ella, de verdad que es una super actriz. Ella es una persona a la que admiro y respeto, la admiro por su talento y su profesionalismo, admiro la chispa de su personalidad”, finalizó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM