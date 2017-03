Sorprenden con talento en segundo programa de La Voz Kids México

Leslie Mar sobresalió en esta noche de audiciones

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Durante la segunda noche de Las Audiciones de La Voz Kids, los coaches Rosario, Emmanuel, Mijares y Maluma siguieron sumaron a sus equipos a las mejores voces del programa. Esta segunda velada estuvo llena de energía, valor, inocencia, risas y, desde luego, muchos participantes que sorprendieron por su talento.

Santiago Ervey abrió esta emisión de La Voz Kids. Este pequeño, originario de Gómez Palacio, Durango, pisó fuerte en el escenario, pues consiguió voltear las sillas de los coaches, quienes luego de conmoverse con la dulzura de su voz, se enternecieron por su tamaño, pues sólo tiene siete años. Santiago ya es parte del equipo de Maluma.

Sálvame fue el tema que interpretó Jennifer Brown, con el cual consiguió conmover a Rosario. De esta manera, Jennifer, de diez años, originaria de la Ciudad de México, se quedó en el equipo de la cantante española.

El primer duelo entre coches inició cuando quisieron tener en su equipo a Aarón Durán. El pequeño de 12 años, venido de Puerto Peñasco, Sonora, hizo suyo el tema Ojitos verdes y al final eligió a Maluma como coach.

Rosario saltó de su asiento cuando Saribeth Castañeda la seleccionó como coach. La cantante española creyó todo perdido, pero de pronto la jovencita de 11 años, originaria de la Ciudad de México, la eligió luego de un duro duelo entre coaches, gracias a su interpretación de A fuego lento.

Abel Santiago, originario de Córdoba, Veracruz, eligió para su audición la melodía Regresa a mí, y con ella consiguió cautivar a todos los coaches, pero fueron Emmanuel y Mijares quienes se coronaron con la elección de Abel.

Enseguida se presentó Fátima Campo con el tema Ángel, quien desencadenó una de las batallas más feroces de la noche, pues los coaches lanzaron sus mejores argumentos para convencerla; al final, la pequeña regia de 11 años le dio la victoria a Emmanuel y Mijares.

Directo de San Luis Potosí llegó Gerardo “Jerry” Ávila, quien se plantó con mucha seguridad en el escenario de La Voz Kids para cantar Vivir así es morir de amor, y de esta manera logró quedarse en el equipo de Emmanuel y Mijares.

Azul Rentería de 8 años, llegó de Acayucan, Veracruz, para hacer sentir la fuerza de su voz con Mi princesa; enseguida convenció a Rosario, sin embargo, en el último momento Maluma giró por ella y esto la puso en aprietos, pero al final Azul se decidió por Rosario.

André Nicholson de 12 años, sorprendió a los coaches con When I was your man, y enseguida los cuatro voltearon por él y le ofrecieron sus mejores propuestas; los vencedores del encuentro fueron Emmanuel y Mijares.

Aunque no avanzó en la competencia, Sabás Enrique García de Temascalcingo, Estado de México, se fue como un triunfador, pues con su carisma se ganó el corazón de los coaches, quienes al final lo arroparon con su cariño.

Con su interpretación, Leslie Mar sobresalió en esta noche de audiciones, pues enseguida los tres coaches oprimieron su botón. La jovencita mexiquense de 13 años incluso conmovió a Yuri hasta las lágrimas con el tema Memory. Leslie ahora es parte del equipo de Maluma.

El próximo domingo se transmitirá la tercera noche de audiciones en La Voz Kids, con las estrellas a las 8 de la noche.

Redacción LMSHOW