Rafael Inclán confiesa que trabajó ilegalmente en EE.UU.

Ahora es tonto hacerlo sin visa

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El actor mexicano Rafael Inclán se puso muy sincero y confesó que hace varios años él trabajó ilegalmente en Estados Unidos, pues era una práctica muy común en su gremio.

En entrevista con LMShow, Inclán recordó las épocas en las que las leyes migratorias eran mucho menos rigurosas que las de los últimos años. “Lo hacíamos antes, cuando no había tanta presión, antes de Obama. Nos llevaban a todos a firmar autógrafos, como en caravana, para algún beneficio y de paso te traías una feria”.

El comediante externó su opinión sobre las recientes cancelaciones de sus respectivas visas de trabajo a comediantes como Carlos Bonavides ‘Huicho Domínguez’ y Nora Velázquez ‘La Chabelita’. Más que solidario, el entrevistado fue sincero. “¡Cómo se te puede ocurrir ir a Estados Unidos sin visa de trabajo! Como está la cosa desde Obama, me parece muy tonto que salgan así”.

El artista, quien el fin de semana fue reconocido por la Plaza de las Estrellas, agregó que él no se preocupa por contar con una visa de trabajo. “Yo no tengo porque tenerla, que la tenga la empresa que me quiera sacar. No tengo proyectos en Estados Unidos, yo soy actor nacional”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM