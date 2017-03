Giselle Blondet: el cuarto marido fue el vencido

Ser famosa le juega en contra en su vida personal

Más Chismes Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Giselle Blondet por fin encontró la paz en el plano emocional, y para ello, fue necesario pasar por tres divorcios antes de encontrar en el empresario Jaime Fernández al hombre que parece, será la pareja de su vida.

“Mis planes son vivir la vida como debe ser, un día a la vez. Hace rato que no me apresuro por nada. No descarto la idea de vivir a plenitud con todo lo que te llene y te de felicidad, entonces sólo hago a un lado las cosas negativas”, expuso la conductora de televisión a TvyNovelas

Pero rechaza tener la fórmula del éxito.

“Para mí el principio es ser como soy, auténtica, la perfección está en la imperfección”, establece.

Giselle Blondet admite que la fama le ha jugado en contra, porque por ejemplo, tiene que abrir los regalos de navidad el 25 de diciembre porque el 24 generalmente está ocupada. También dice que durante ocho años no pudo llevar a sus hijos al colegio, pero que han sido cosas que ha sabido compensar con amor.

Redacción LMSHOW