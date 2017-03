Paty Manterola: algunos en Garibaldi se drogaban, bebían y no cantaban

La exintegrante de la popular banda de pop también dijo que el primer disco del grupo no lo grabaron ellos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque el grupo Garibaldi significó su paso a la fama, Paty Manterola no tiene el mejor de los recuerdos de su paso por la agrupación, pues fue testigo de cómo algunos de sus compañeros fueron tocados por los excesos.

En entrevista con el programa Suelta la sopa, Manterola recordó: “Ya cuando empezamos a viajar yo vi muchas cosas: droga, alcohol, hubo compañeros del grupo que tocaron los excesos y tuvieron ese problema”.

De acuerdo con la también conductora, de los ocho integrantes originales de Garibaldi, solamente seis tenían capacidad para cantar. “Pilar Montenegro, Luisa Fernanda, Katia y yo sí cantábamos, también Xavier Ortiz y Víctor Noriega, pero ni Sergio Mayer ni Charly”.

La entrevistada también confesó que el primer disco de la agrupación, donde se incluyeron éxitos como ‘Banana’ y ‘La bolita’, no fue grabado por sus integrantes. “Lo hizo un productor español con coros y voces españolas, porque hicieron el Miss Universo en Cancún y no había disco grabado, no teníamos nada listo, entonces Luis [de Llano] aprovecha estas pistas que ya estaban listas para lanzar a Garibaldi”.

Finalmente, Manterola aceptó que durante los años en los que Garibaldi se encontraba en la cumbre, ella perdió el piso. “Te crees bordado a mano y en algún momento se me despegaron los pies de la tierra. Una vez mi mamá me sentó y me dijo: ‘Paty, estás cambiando y no eres tan bonita así’”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM