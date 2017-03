Carmen Salinas pide no catalogar a mexicanos como ladrones

Robo a jugador de la NFL es imperdonable

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Carmen Salinas opinó sobre el caso del periodista Mauricio Ortega, quien hasta hace algunos días era director del diario La Prensa y desde ayer está en boca de todos debido a que fue sorprendido con artículos de varios jugadores de la NFL, entre ellos el jersey de Tom Brady con un valor de 800 mil dólares.

Apenas se reveló la notica, se hizo viral en todo el mundo y los reclamos y ofensas a los mexicanos no se hicieron esperar, por lo que la actual diputada federal pidió no generalizar el comportamiento de los mexicanos. “No por este error tan grande, vayan a juzgar a toda la prensa así, no todos los periodistas tienen esa conducta de agarrar cosas que no les pertenecen a ellos”.

En entrevista con LMSHOW, la actual diputada federal señaló que probablemente Ortega cometió el robo motivado por sus emociones de fanático. “Es imperdonable que una personalidad como él se haya atrevido a realizar una cosa como esta. O es muy fanático o perdió la perspectiva de los que estaba haciendo y se le ocurrió llevarse el jersey. Cuando yo he ido al futbol o al beisbol, le pido a los jugadores que me regalen una pelotita autografiada por los jugadores, pues es mejor pedir las cosas”.

Al final, nuestra entrevistada mandó buena vibra al periodista. “Que Dios lo ayude y que lo perdonen por ese error tan grande que cometió”.