A Juan Rivera le vale las críticas contra holograma de Jenni Rivera

Anuncian homenaje masivo a la cantante

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Juan Rivera no aguantó más y respondió a las críticas constantes que ha recibido el holograma de su famosa hermana Jenni Rivera, pues la figura ha generado cualquier tipo de comentarios negativos, que van, desde que se trata de una farsa hasta que la imagen es de muy mala calidad.

De acuerdo al programa Suelta la sopa, Juan habló con los medios de comunicación al concluir la presentación del holograma en L Festival, donde la imagen compartió escenario con Chiquis y Jacquie. “Yo no vivo de lo que dicen ustedes, tu sabes que hay medios muy malos y ustedes son uno de ellos. Mi mamá me abrazó y me dijo ‘gracias hijo’ y yo sé que mañana, especialmente en tu canal, van hablar y es todo lo que saben hacer, no saben respetar arte. Respeto las críticas porque sé que no le van a gustar nuestras cosas a todos y está bien. Si a ustedes no les gusta, con todo respeto, a mí me vale”.

Por su parte, Rosie Rivera declaró que aún no han decidido si realizarán una gira con la controvertida imagen. “Es muy difícil, estresante y muy costoso. Todavía tenemos que decidirlo, es una decisión entre familia y vamos a platicarla”.

Lo que la familia Rivera ya tiene más planeado es un evento masivo que realizarán alrededor del 9 de diciembre próximo, cuando se cumpla cinco años de la muerte de la Diva de la Banda. “Si vuelve a existir un holograma será en ‘Jenni Vive’. Queremos hacer algo masivo, enorme, exagerado”.

El hermano menor de la fallecida cantante también reveló que están buscando que el holograma cuente con una residencia fija en Las Vegas. “Esperamos lograrlo”.