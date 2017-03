Chicharito Hernández canta con desamor y tiene que colgar

No desea ser segunda opción de nadie

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Chicharito Hernández aún sufre los estragos de la despedida de Lucía Villalona, así lo marca con una canción de la Banda MS, en la cual asegura, que no le gusta ser segunda opción de nadie.

Aparte de ser un gran jugador, no canta mal las románticas nuestro amigo Chicharito Hernandez!!😂😂@ch14_instagram A post shared by Cuenta Oficial de Banda MS (@bandamsoficial) on Mar 14, 2017 at 2:16pm PDT

La letra completa de la canción dice lo siguiente:

Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar

Hubiera preferido decirlo en persona

Es que supe algunas cosas que no me gustaron

No entraré en detalles sabes de que hablo

Por qué eres así… Por qué eres así

No te deseo mal de corazón te digo

Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo

No sabes el desorden que me has provocado

Cuando al fin logre tener acomodado

Todo mi interior… De que me sirvió

Yo no merezco ser segunda opción de nadie

De todo ésto, aquí yo soy el responsable

Por no preguntar… antes de empezar

Y se que a veces nada sale como uno quiere

No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere

Me vas a olvidar, te voy a olvidar

Y si al principio hubieras dicho la verdad

No me hubiera enamorado yo también se jugar

Suerte en todo…. tengo que colgar.

Por el momento, el jugador mexicano luce más en redes sociales, anteriormente gozaba de discreción y parece que le está agarrando el gusto a expresar sentimientos, de todo tipo.

Redacción LMSHOW